Sporting volta a bater Vitória de Guimarães e coloca-se a um triunfo das meias-finais

Leões com vantagem de 2-0 na primeira eliminatória do play-off da Liga Placard

O Sporting superou este sábado o Vitória de Guimarães, por 85-67, no segundo jogo da primeira eliminatória do play-off da Liga Placard. Assim, os leões colocaram-se a um triunfo de se apurarem para as meias-finais. O terceiro duelo está agendado para quinta-feira, em Guimarães.

Tal como no encontro anterior, o emblema de Alvalade conseguiu uma boa vantagem de início (43-22). Curiosamente, após a saída forçada de Litos Cardoso, com uma antidesportiva seguida de falta técnica, os vimaranenses deram sinais de recuperação, encurtando para as unidades em várias ocasiões.

Na segunda parte, as aproximações minhotas sucederam-se, mesmo depois da exclusão do técnico Carlos Fechas, a 1m20s do final do terceiro quarto, e foi já sob os comandos do adjunto Miguel Matos que o Vitória chegou a estar a duas posses de bola dos anfitriões (70-66).

Porém, uma sequência de lançamentos fáceis falhados dos visitantes e o contributo de Travante Williams (20 pontos) ajudou o Sporting a fugir novamente e a manter a sua invencibilidade caseira esta temporada.