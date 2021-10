Sporting venceu, mas apanhou susto na Póvoa de Varzim

Promovidos esta temporada, os poveiros fizeram frente aos campeões nacionais

O Sporting somou a quarta vitória na Liga Betclic em cinco jogos, superando o Póvoa, por 68-71, na quarta ronda.

No frente a frente dois extremos do campeonato, a partida na Póvoa de Varzim foi surpreendentemente equilibrada. No último quarto os leões chegaram a uma vantagem importante, mas os poveiros não baixaram os braços, colocando a diferença em uma posse de bola com um triplo de Miguel Rodrigues, assistido por João Embaló.

A equipa de José Ricardo ficou com os últimos 24 segundos de ataque, com Rodrigues a não concretizar o triplo que daria prolongamento.

O Sporting comanda a classificação, com mais um jogo que os rivais, sendo o Benfica a única equipa invicta, depois de bater o CAB Madeira (66-84) e ter beneficiado da vitória do Imortal frente ao Lusitânia (87-85).