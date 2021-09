Sporting vence Troféu Stromp

Verdes e brancos tiveram muitas dificuldades frente ao Lusitânia, mas a taça acabou por ficar em casa

No jogo de apresentação da equipa de basquetebol aos sócios, em que se disputava o tradicional Troféu Stromp, o Sporting conseguiu, esta segunda feira, o objetivo de ficar com o caneco em casa, ao bater o Lusitânia, por 73-71.

A alegria dos pupilos de Luís Magalhães no final do encontro só se justifica pelo triunfo, já que a exibição foi muito apagada, o que se pode justificar por falta de entrosamento num plantel que conta com oito reforços.

O Lusitânia vencia no derradeiro minuto, mas um triplo de Micah Downs, a dois segundos do fim, definiu o vencedor.