Sporting vence Imortal e está nas meias-finais da Taça de Portugal

Leões triunfaram no arranque da Final a 8, em Albufeira.

O Sporting apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal, cuja Final a 8 se decide este fim de semana, em Albufeira.

Vencedores das últimas edições da prova rainha, os leões superaram o Imortal nos quartos de final, vencendo por 75-83.

Este encontro, que foi uma reedição da final de 2020/21, foi dominado pelos algarvios, graças a Ty Toney (21 pontos e cinco assistências), Anthony Smith (16 pontos) e Nuno Morais (14).

No entanto, o emblema de Alvalade logrou a reviravolta no último quarto, com um parcial de 3-11 (de 70-68 para 73-79) e sob o impulso de Travante Williams (26 pontos, quatro ressaltos e quatro roubos) e Diogo Ventura (12 pontos, quatro ressaltos e seis assistências).

Nas meias-finais, no sábado (17h00), o Sporting vai defrontar o vencedor do duelo entre FC Porto e Oliveirense, que se inicia hoje pelas 14h00. A seguir há ainda um Benfica-Ovarense (17h00) e um Vitória de Guimarães-Ovarense (20h00).