Sporting vence húngaros e continua a sonhar na FIBA Europe Cup

Triunfo dos leões frente aos húngaros do Egis Kormend, por 89-84.

Com um quarto período inspirado, o Sporting bateu esta quarta-feira os húngaros do Egis Kormend, por 89-84, e manteve as aspirações de apuramento para a segunda fase da FIBA Europe Cup, no Grupo G.

Os leões ficaram a perder por 13 pontos no início do decisivo parcial, contudo, tiveram uma reação notável ante um adversário que se eclipsou, acabando por superiorizar-se por cinco pontos, após um parcial de 31-16.

O Sporting parte para a derradeira jornada, em 30 de novembro, com calculadora na mão, perspetivando-se vários cenários, sendo sempre obrigado a vencer, em casa, os finlandeses do Karhu Basket, que comandam a poule.

Os nórdicos têm nove pontos, mais um do que os polacos do Amwil Wloclawek, segundos com os mesmos oito do que o Sporting, terceiro, e que visitam os húngaros do Egis, já afastados.

A primeira parte foi muito equilibrada, com os "leões" em desvantagem por dois pontos (15-17) no fim do primeiro período, que se manteve ao intervalo 36-38, o que traduzia um desafio com defesas mais inspiradas do que os ataques.

O terceiro parcial marcou uma supremacia dos magiares, que chegaram a comandar por 14 pontos, apresentando-se no início do quarto período com 10 de avanço, aos 58-68.

Um triplo a abrir aumentou o fosso para 13 pontos, contudo, os "leões" tiveram uma reação assinalável e, a 4.33 minutos do fim, já lideravam por quatro pontos, 79-75, agora com total ascendente que mantiveram até ao fim.

O FC Porto, que no fim de semana impôs o primeiro desaire do campeonato português ao Sporting, avançou, de forma inédita, para a segunda fase da Taça Europa, com triunfo por 76-75, após prolongamento, na Suíça frente ao Friburgo.