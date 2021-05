Sporting vence Benfica no primeiro jogo das meias-finais do campeonato

Primeiro jogo das meias-finais da Liga portuguesa de basquetebol, disputado no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

O Sporting venceu em casa o Benfica por 92-86, no primeiro jogo das meias-finais da Liga portuguesa de basquetebol, disputado no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Num jogo muito equilibrado, os leões estiveram quase sempre atrás no resultado, mas acabaram por ultrapassar o rival nos derradeiros instantes.

Travante Williams, com 28 pontos, e James Ellisor, com 19, foram os elementos em destaque nos "leões'. Do lado da equipa visitante, Bryce Alford concretizou 14, e Coleman, Quincy Miller e João Gomes terminaram todos com 12.

O Benfica arrancou para a meia-final com a mão quente: nos primeiros 10 minutos, a equipa de Carlos Lisboa marcou seis "triplos" e isso foi decisivo no 19-24, com Bryce Alford em destaque, com nove pontos.

O segundo quarto foi muito semelhante ao primeiro e até o resultado foi o mesmo, com o Benfica a vencer novamente por 19-24 e a ampliar a vantagem para 10 pontos (38-48). A equipa "encarnada' voltou a estar melhor que o rival e a fazer dos lançamentos "triplos" a sua "arma', com Fábio Lima a destacar-se neste capítulo e Quincy Miller nos roubos de bola.

Na segunda parte, o Sporting começou mais agressivo na defesa e, com Travante Williams em grande plano, "recolocou-se" na luta pelo resultado.

O Benfica chegou a ter 13 pontos de vantagem, mas o norte-americano, com três minutos de inspiração, recolocou os "verde e brancos' a três, no fecho do terceiro quarto.

Adivinhava-se um último período discutido ao milímetro e foi isso mesmo que aconteceu: as duas equipas discutiram o resultado ponto a ponto e, com três minutos para jogar, o Sporting passou pela primeira vez para a liderança do marcador.

Nos instantes seguintes, dois "triplos" de Diogo Araújo deram aos "leões' uma "confortável" vantagem de cinco pontos, que a equipa de Luís Magalhães acabou por gerir até final, fechando a partida com um triunfo por seis (92-86).

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Benfica, 92-86.

Ao intervalo: 38-48.

Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Paulo Marques e Tiago Perdigão, as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting: Travante Williams (28), John Fields (10), Diogo Ventura (11), João Fernandes (2) e James Ellisor (19). Jogaram ainda Shakir Smith (10), Cláudio Fonseca, Diogo Araújo (9) e Micah Downs (3).

Treinador: Luís Magalhães.

- Benfica: Quincy Miller (12), Nicolas Moore (6), João Gomes (12), Bryce Alford (14) e Cameron Jackson (6). Jogaram ainda Eric Coleman (12), Rafael Lisboa (10), Arnette Hallman (2), Fábio Lima (9) e Tomás Barroso (3).

Treinador: Carlos Lisboa.

Marcha do marcador: 19-24 (10 minutos), 38-48 (intervalo), 58-61 (30) e 92-86 (resultado final).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.