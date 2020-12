Sporting vence Benfica no dérbi e segura liderança da Liga Placard

No Pavilhão João Rocha, os leões venceram o rival por 67-63.

O Sporting recebeu e venceu este domingo o rival Benfica por 67-63, no jogo grande da 10.ª jornada da Liga Placard de basquetebol.

Travante Williams voltou a mostrar-se decisivo e "carregou" o Sporting para a vitória no quarto período. Os leões voltaram à liderança no marcador com seis minutos para jogar e não mais voltaram a largá-la, com o Benfica a falhar lançamento atrás de lançamento, e os comandados de Luís Magalhães a fecharem o resultado em 67-63.

No Pavilhão João Rocha, os leões mantiveram o estatuto invicto no campeonato e passaram a somar 18 pontos ao cabo de oito partidas disputadas, mais dois do que o rival encarnado, que é segundo classificado à condição.

O FC Porto, terceiro posicionado com sete vitórias em sete jogos, soma 14 pontos. Os dragões visitam o Galitos às 18h00 deste domingo.