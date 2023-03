Sporting vence Benfica no arranque da segunda fase e lidera Liga Betclic

Leões bateram o Benfica, por 86-82, no Pavilhão João Rocha

O Sporting abriu este domingo a segunda fase da Liga Betclic com um triunfo sobre o Benfica. No Pavilhão João Rocha, os leões venceram por 86-82, passando a assumir a liderança do campeonato, com 42 pontos, por vantagem no confronto direto com os encarnados e com o FC Porto.

No dérbi, os comandados dominaram a primeira parte, sobretudo graças à intensidade colocada no segundo quarto, abrindo o terceiro com uma vantagem de 13 pontos (57-44). No entanto, essa distância esfumou-se com o empenho de João "Betinho" Gomes, em noite bastante inspirada (30 pontos, cinco triplos incluídos).

À entrada para os derradeiros 10 minutos, as águias assumiram a dianteira pela primeira vez desde o quarto inicial, chegando a ter oito pontos de vantagem (72-80), a 4m15s do fim. Uma sequência de erros dos visitantes e a aparição de Isaiah Armwood (15 pontos e seis ressaltos) devolveram o comando aos da casa.