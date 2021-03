Sporting vence Benfica na Luz em jogo da 23.ª jornada da Liga Placard

Leões venceram por 87-75 em jogo da 23ª jornada.

O Sporting venceu esta sexta-feira o Benfica, por 87-75, na Luz, em jogo a contar para a 23ª jornada da Liga Placard, disputado no pavilhão Fidelidade, em Lisboa, aumentando a vantagem para as águias. Os leões estão na liderança do campeonato, com 44 pontos, enquanto o Benfica é terceiro, com 41.

O jogo foi muito equilibrado, mas o emblema verde e branco estive quase sempre na dianteira e acabou por confirmar a vitória na casa do rival depois de uma reta final em que foi mais eficaz na concretização.

Micah Downs, que esta sexta-feira regressou à Luz, mas de camisola verde e branca, esteve em destaque na equipa de Alvalade, com 18 pontos e quatro assistências, enquanto no Benfica foi Cameron Jackson, com 19 pontos, seis ressaltos e duas assistências, o jogador em maior evidência.

Com este triunfo na Luz, a equipa do Sporting interrompeu uma série de sete vitórias do Benfica e segue na liderança do campeonato, com 44 pontos.

O Benfica ocupa agora a terceira posição, a três pontos da equipa de Luís Magalhães, numa altura em que restam quatro jornadas para terminar a fase regular do campeonato.

Já o FC Porto recebeu e venceu o Galitos, por 82-55, ocupando o segundo lugar da tabela, com os mesmos 41 pontos dos encarnados, mas com menos um jogo disputado.

Jogo disputado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

Benfica - Sporting, 75-87.

Ao intervalo: 34-37.

Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Paulo Marques e Pedro Rodrigues, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica (75): Quincy Miller (7), Eric Coleman (2), João Gomes (14), Bryce Alford (7) e Rafael Lisboa (4). Jogaram ainda: Fábio Lima, Nic Moore (4), Tomás Barroso (5), Arnette Hallman (13), e Cameron Jackson (19).

Treinador: Carlos Lisboa.

Sporting (87): Travante Williams (16), John Fields (9), Diogo Ventura (14), Micah Downs (18) e James Ellisor (11). Jogaram ainda: Shakir Smith (12), João Fernandes, Pedro Catarino (7) e Carlos Fonseca.

Treinador: Luís Magalhães.

Marcha do marcador: 14-21 (10 minutos), 34-37 (intervalo), 55-58 (30) e 75-87 (40).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.