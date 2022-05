Sporting vence a Taça de Portugal: "Podemos ganhar tudo esta época."

Declarações do treinador-adjunto leonino Ivan Koustourkov​​​​​ após o Sporting-Benfica (79-75), final da Taça de Portugal de basquetebol que deu o oitavo troféu aos leões, disputada no pavilhão municipal de Albufeira.

Sobre o jogo: "O que pesou na balança foi o caráter. Há dois pesos num jogador, talento e carácter. Há muitos jogadores com talento, mas sem o resto. O que mostrámos aqui foi caráter.

A quadra: "Penso, e não quero ser mal-entendido, que apanhámos a quadra mais difícil para chegar à final. Primeiro, jogámos com a equipa da casa [Imortal], uma das mais estruturadas do país, depois defrontámos o poderoso FC Porto e hoje defrontámos o Benfica. Esta quadra foi difícil para nós, três jogos de final de época que pesam, além das limitações, com as lesões do Tanner Omlid e do Patton, que encontrou forças para jogar."

A primeira vez: "Este resultado é muito importante para nós, porque vínhamos de resultados negativos que nos atiraram para o terceiro lugar [na segunda fase da Liga]. Com esta vitória, damos mais um passo. Para o Sporting, é a primeira vez que ganha três Taças consecutivas. Também foi muito importante garantir o terceiro título disputado esta época, além da Supertaça e Taça Hugo dos Santos. Podemos sonhar em ir ao play-off e ganhar tudo esta época."

O play off: "Uma coisa são finais, em jogos em que ganhas ou perdes. Outra coisa será jogar séries de cinco jogos, em que a preparação física, as questões táticas e tudo o resto vão ter muita importância. Estamos numa posição privilegiada para motivar os nossos atletas a fazer uma coisa única".