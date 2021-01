Sporting sofre segunda derrota na Europa, mas apuramento ainda é possível

Apesar da grande reação na reta final, leões perderam com os polacos do BM Slam Stal, sendo decisivo o embate de sexta-feira com o Szolnoki da Hungria

O Sporting somou esta quinta-feira a segunda derrota na fase de grupos da FIBA Europe cup, perdendo com os polacos do BM Slam Stal, por 85-83, na "bolha" que se realiza em Wloclawek, na Polónia.

Ao som da buzina, o capitão James Ellisor teve nas mãos, de três, a chance da vitória, mas sem sucesso.

Da história do jogo fica a grande reação dos leões, que chegaram a ter uma desvantagem de 18 pontos no decorrer do último quarto (79-61). Quatro triplos seguidos e um lançamento em que Shakir Smith (num nível muito melhor do que aquele que tem mostrado na Liga) se assistiu a si próprio relançaram o encontro até ao cair do pano.

Apesar de continuar sem vencer, o emblema de Alvalade ainda tem chances de se apurar para os oitavos de final, reservados aos dois primeiros de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros.

A formação lusa tem de bater esta sexta-feira (20h00) o Szolnoki da Hungria e, como dois dos grupos estão reduzidos a três equipas, o apuramento de quatro melhores terceiros faz-se entre cinco equipas (o Donar Gronigen do Grupo F tem duas derrotas e já não volta a jogar), praticamente todas a finalizarem esta fase com uma vitória e duas derrotas, o que significa decidir-se a passagem na diferença de pontos marcados e sofridos. O conjunto de Luís Magalhães pode ainda seguir em frente caso, no Grupo E (o outro também com três equipas), o Anwil bata o Fribourg, ficando este com duas derrotas.