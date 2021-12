Sporting repudia insultos racistas e deixa críticas ao presidente da Oliveirense

Comunicado do clube de Alvalade emitido esta segunda-feira.

O Sporting emitiu na tarde desta segunda-feira um comunicado, no repudia os comportamentos racistas denunciados pela equipa de basquetebol no encontro de domingo em casa da Oliveirense. Horácio Bastos, presidente do clube de Oliveira de Azeméis, também não foi poupado.

"O Sporting Clube de Portugal repudia de forma veemente os insultos racistas sofridos pelos atletas da equipa de basquetebol no recinto da UD Oliveirense durante o jogo deste domingo, a contar para a Liga, que terminou com a vitória Leonina por 67-78. O Sporting Clube de Portugal luta diariamente para a erradicação de comportamentos discriminatórios, entre os quais se encontra o racismo, e considera que acontecimentos como os que se viram em Oliveira de Azeméis são intoleráveis e não podem passar indiferentes e impunes", pode ler-se.

"Neste sentido, tanto a Federação Portuguesa de Basquetebol como a UD Oliveirense devem preocupar-se em seguir pelo mesmo caminho, lutando por um desporto e por um mundo melhores. Irresponsáveis e inaceitáveis foram também as declarações de Horácio Bastos, presidente da UD Oliveirense, à Rádio Renascença. Para o dirigente, o que aconteceu 'nada tem a ver com racismo' e 'está na moda' confundir racismo 'com uma situação qualquer ou esporádica que aconteça'. O Sporting Clube de Portugal não se revê, de forma alguma, nestas declarações. O Sporting Clube de Portugal informa ainda que está totalmente solidário com o plantel de basquetebol, em particular com os atletas que foram alvo de insultos racistas", acrescenta.

Recorde-ser que Micah Downs, jogador do Sporting, denunciou comportamentos racistas nas redes sociais. "O que aconteceu esta noite foi nojento, com os adeptos da Oliveirense a gritar e gesticular num racismo extremo. Chamaram macacos aos meus companheiros. O que vão fazer, federação?", escreveu no Twitter. Travante Williams, bicampeão em Oliveira de Azeméis, terá sido o alvo, por reagir às vaias quando estava na linha de lance-livre. Numa paragem do jogo, três adeptos aproximaram-se do banco do Sporting e pelo menos um fez gestos a imitar um macaco. "Como eles esquecem rápido", lamentou Travante no Facebook.