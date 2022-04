Sporting perde em Oliveira de Azeméis e tem FC Porto à espreita, Académica desce

Segunda jornada da segunda fase da Liga Betclic

O Sporting perdeu este sábado na visita à Oliveirense, por 69-66, na segunda jornada do Grupo A da Liga Betclic.

Trata-se da quarta derrota da época para os leões (43 pontos) no campeonato, podendo ser alcançados este domingo pelo FC Porto (41), que se desloca à Luz (17h00) para defrontar o líder Benfica (43).

Desprovidos de Travante Williams e Tanner Omlid, e apresentando um cinco inicial alternativo, os campeões nacionais estiveram quase sempre atrás do marcador.

Perto do fim, os homens de Luís Magalhães adiantaram-se (62-66), mas a formação de Oliveira de Azeméis respondeu por intermédio de Shaun Willettt, o MVP da partida (21 pontos e 12 ressaltos).

No Grupo B, houve triunfos de CAB Madeira na Póvoa (80-87) e do Imortal em casa frente ao Lusitânia (84-76). Já no C, a Académica desce diretamente à Proliga, depois de perder em Guimarães (76-87). O play-out para encontrar o outro despromovido vai envolver duas equipas entre Ovarense, Vitória e Illiabum.