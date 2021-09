Sporting perde com Kalev Cramo e fica fora da fase de grupos da Liga dos Campeões

Derrota por 69-86, nos quartos de final do torneio de qualificação

O Sporting perdeu esta segunda-feira com os estónios do BC Kalev Cramo, por 69-86, nos quartos de final do torneio de qualificação da Liga dos Campeões da FIBA.

Ao ceder à primeira, num jogo em que não havia margem de erro, os leões falham o acesso aos grupos da Champions pela segunda época seguida, fase que, de resto, nunca uma equipa portuguesa conseguiu.

Em Talin, apenas o primeiro quarto foi equilibrado (18-20), fugindo os anfitriões em seguida com um parcial de 2-11. Os campeões nacionais tiveram muitos problemas na finalização, falhando muitos lançamentos fáceis e segundas oportunidades, de nada valendo terem terminado com mais ressaltos ofensivos que defensivos.

Dos novos reforços pouco se viu, recaindo o protagonismo sobre Travante Williams, com 26 pontos, sete ressaltos e três assistências.

O Sporting segue agora para a fase de grupos da FIBA Europe Cup, calhando com Antuérpia Giants (Bélgica), Mons-Hainaut (Bélgica) ou ZZ Leiden (Países Baixos) e Ionikos BC (Grécia).