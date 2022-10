Sporting passou em Ovar graças à maior eficácia: resultados e classificação

Leões estiveram sempre na frente no pavilhão de um dos primeiros classificados, em jornada simples para Benfica e Oliveirense.

O Sporting recuperou bem do desaire na Finlândia e venceu com distinção em Ovar, apesar de uma recuperação da equipa local, que no terceiro quarto ainda se colocou a dois pontos, entusiasmando os 1050 espectadores presentes no melhor jogo da jornada na Liga Betclic.

Os leões entraram fortes, com Lovett e Fenner a levarem o jogo aos 12-18, mas a equipa de João Silva respondeu e recuperou para 17-18.

Tendo cinco vitórias seguidas e, até ontem, apenas um desaire, na Luz, os vareiros viam Jordan Robertson brilhar, mas os mesmos americanos do Sporting, certeiros a atirar de fora, conseguiram uma vantagem que sete pontos de Cândido Sá, entre vários contra-ataques, voltou a anular, numa recuperação até aos 41-43.

Depois, dez pontos de Lovett, seis de Ventura e seis de Radic levaram aos 55-70 no final do terceiro período e o jogo estava resolvido. O Sporting reparte o quarto lugar com o Benfica, mas ambos ainda invencíveis, tal como o FC Porto, que lidera por ter mais um jogo.

RESULTADOS 7.ª JORNADA

FC Porto-V. Guimarães, 96-83

CAB Madeira-Póvoa, 88-91

Ovarense-Sporting, 72-94

Benfica-Imortal, 98-65

Lusitânia-Esgueira, 84-88

Sangalhos-Oliveirense, 62-83

CLASSIFICAÇÃO

1.º FC Porto, 6 jogos-12 pontos

2.º Oliveirense, 7-12

3.º Ovarense, 7-12

4.º Benfica, 5-10

5.º Sporting, 5-10

6.º Esgueira, 7-10

7.º Lusitânia, 6-9

8.º V. Guimarães, 7-9

9.º Imortal, 6-8

10.º Póvoa, 7-8

11.º CAB Madeira, 7-8

12.º Sangalhos, 6-6