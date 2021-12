Sporting passa em Oliveira de Azeméis, Benfica triunfa à vontade com Illiabum

10.ª jornada da Liga Betclic em andamento

Sporting e Benfica saíram-se vitoriosos na 10.ª jornada da Liga Betclic, frente a Oliveirense e Illiabum, respetivamente, colocando-se encaminhados para atingir a Taça Hugo dos Santos.

Os leões triunfaram em Oliveira de Azeméis por 67-78, numa partida em que se fez sentir a paragem do campeonato, mais para os anfitriões, que não jogavam há um mês devido a um surto de covid-19 e estrearam Pedro Catarino e Francisco Albergaria, lesionados desde o início da época.

O emblema de Alvalade só se distanciou no último quarto, à boleia do suspeito do costume, Travante Williams, autor de 24 pontos, nove ressaltos e quatro assistências. Na Oliveirense, sobressaiu Zane Waterman, com um duplo-duplo de 28 pontos e 12 ressaltos.

Na Luz, as águias lograram uma vitória expressiva, por 112-72, na partida que marcou a estreia do reforço Frank Gaines (20 pontos) e o regresso do lesionado Dennis Clifford (15). Além destes norte-americanos, também se evidenciaram Travis Munnings (17) e José Silva (15).