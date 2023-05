Leões venceram no Dragão Arena por 88-80.

O Sporting iniciou este domingo as meias finais do play-off da Liga Betclic de basquetebol com uma vitória sobre o FC Porto (88-80), no Dragão Arena.

Os dragões até ganharam o primeiro período por 18-16, mas a resposta leonina chegou em grande força no segundo (29-14) e, apesar de o FC Porto ter corrido atrás do prejuízo no terceiro (26-17), a vitória do Sporting ficou selada no final (26-22).

Recorde-se que o vencedor das meias-finais será encontrado à melhor de cinco jogos.