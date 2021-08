Sporting inicia defesa do título em Ovar, reencontro com FC Porto à segunda jornada

14.ª edição da Liga Portuguesa de Basquetebol foi sorteada

O sorteio da Liga Portuguesa de Basquetebol esta quinta-feira ditou que o Sporting inicia a defesa do título fora de casa diante a Ovarense, a 3 de outubro.

No evento realizado no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos, servindo para apresentar o nome patrocinador principal do campeonato, ficou também a saber-se que o Benfica começa dentro de portas, acolhendo o Vitória de Guimarães. Da mesma forma, o FC Porto recebe o CAB Madeira, no Dragão Arena.

O primeiro clássico da época é logo à segunda jornada, a 10 de outubro, com o Sporting a ter a visita do FC Porto, numa reedição da final do play-off de 2020/21, resolvida numa "negra" polémica.

À quinta ronda (29 de outubro), há dérbi na Luz, entre encarnados e leões e, na jornada seguinte (31 de outubro), os dragões defrontam as águias em casa.

Liga Portuguesa

1.ª Jornada (3 de outubro)

Ovarense-Sporting

Benfica-V. Guimarães

Académica-Oliveirense

Póvoa-Imortal

FC Porto-CAB Madeira

Illiabum-Lusitânia

Principais Confrontos

2.ª Jornada (10 de outubro)

Sporting-FC Porto

5.ª Jornada (29 de outubro)

Benfica-Sporting

6.ª Jornada (31 de outubro)

FC Porto-Benfica