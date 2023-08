Sporting foi buscar reforço norte-americano à Liga ACB

Plantel dos leões começa a ganhar forma

O norte-americano Mike Moore, de 29 anos e 2,04 metros, vai reforçar o Sporting na próxima temporada, conforme O JOGO apurou.

Em 2022/23, o extremo-poste esteve ao serviço do Granada, da Liga ACB, participando em 13 jogos (média 15 minutos). Natural da Carolina do Norte, Moore conta com larga experiência europeia, pois já jogou na Dinamarca (Svendborg Rabbits), Suécia (Boras), Itália (Virtus Roma), Grécia (Iraklis), Polónia (HydroTruck Radom) e Hungria (Kormend). Em Espanha, também representou o Huesca, da LEB Ouro.

A época em solo magiar foi uma das mais bem sucedidas no Velho Continente (médias de 15,6 pontos e 5,1 ressaltos), o que lhe abriu caminho para chegar à ACB.

Até ao momento, o Sporting tem mais saídas anunciadas do que contratações: não seguem em Alvalade João Fernandes, Isaiah Armwood (Nishinomiya Storks, Japão), António Monteiro, Ricardo Monteiro (Almansa, Espanha), Joshua Patton, Tanner Omlid (FC Porto) e Travante Williams (Manresa, Espanha), enquanto Arnette Hallman (ex-Oliveirense) foi o único reforço apresentado.

Os leões também já garantiram Litos Cardoso, após este se desvincular do Vitória de Guimarães, com quem tinha contrato para 2023/24.

De 2022/23 transitam Diogo Ventura, André Cruz, Diogo Araújo e Marcus LoVett.