Sporting-FC Porto: Odomes e João Fernandes podem ir a jogo após CD arquivar processos

Sporting e FC Porto defrontam-se ainda esta quinta-feira, no Pavilhão João Rocha.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol decidiu esta quinta-feira mandar arquivar os processos instaurados a Rashard Odomes (FC Porto) e João Fernandes (Sporting), estando ambos elegíveis para atuar no clássico (19h30), referente ao terceiro jogo da meia-final da Liga Betclic.

Os dois jogadores foram desqualificados no segundo encontro, realizado na terça-feira, no Dragão Arena, num momento de grande confusão no decorrer do terceiro quarto

António Monteiro, extremo do Sporting, também recebeu falta desqualificante, mas não constou no relatório do árbitro Sérgio Silva, pelo que não estava incluído no processo, sendo também opção de Luís Magalhães para o jogo desta quinta-feira.

O FC Porto lidera as meias-finais por 2-0, encontrando-se a um triunfo de ser finalista pelo segundo ano consecutivo.