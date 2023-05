Sporting e Oliveirense mais próximos das meias-finais da Liga Betclic

Primeira eliminatória do play-off iniciou-se esta quarta-feira, prevalecendo o fator-casa em todas as séries

Tal como com Benfica e FC Porto, o fator-casa também prevaleceu para Sporting e Oliveirense, no arranque do play-off da Liga Betclic. Os leões, após uma entrada desastrada (7-15), cumpriram com o favoritismo diante do Lusitânia, vencendo por 99-65.

Marcus LoVett Jr. comandou os homens de Pedro Nuno, com 29 pontos.

Em Oliveira de Azeméis, no duelo que mais teve atmosfera de play-off e foi o mais equilibrado, a Oliveirense superou a Ovarense no cair do pano (75-70). Só quando Isaiah Johnson falhou de três e Henrique Barros partiu para um vistoso afundanço a formação de João Figueiredo respirou.

Play-off/1.ª Eliminatória (Jogo 1)

Benfica-Póvoa, 97-46

FC Porto-V. Guimarães, 119-82

Sporting-Lusitânia, 99-65

Oliveirense-Ovarense, 75-70

Jogo 2

Sábado, 13/05

Póvoa-Benfica, 15h00

Ovarense-Oliveirense, 16h00

Domingo, 14/05

Lusitânia-Sporting, 16h00

V. Guimarães-FC Porto, 17h30