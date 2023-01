Sporting conquista Taça Hugo dos Santos pela segunda vez no historial

Na final em Gondomar, os leões bateram a Ovarense

O Sporting conquistou este domingo a Taça Hugo dos Santos pela segunda vez no historial, depois de bater, na final, a Ovarense, por 71-79.

Em Gondomar, a final inédita começou com um quarto avassalador da parte dos leões, que, em 10 minutos, marcaram 35 pontos. Os vareiros tiveram um arranque demasiado macio (expresso, por exemplo, nos dois ressaltos ganhos), não surtindo efeito os dois descontos de tempo pedidos por João Tiago.

Irrepreensível de véspera contra o Benfica, a formação de Ovar demorou a reajustar-se, reagindo com um tímido parcial de 7-2, a abrir o segundo quarto. Antes do intervalo, o melhor que conseguiu foi baixar a diferença para os 14 pontos, respondendo os de Alvalade com o buzzer-beater de Diogo Araújo (30-47).

Na segunda parte, a vantagem da equipa de Pedro Nuno superou as duas dezenas, tornando improvável qualquer chance de reviravolta. Um parcial adversário de 14-2, no derradeiro quarto, foi a última ameaça ao poderio verde e branco.

Com quatro derrotas no campeonato e já fora da Europa, o Sporting parece talhado para finais, à imagem do seu treinador, pois junta a Taça Hugo dos Santos à Supertaça.

Joshua Patton foi eleito o MVP da final, com 18 pontos, nove ressaltos e um número anormal de desarmes de lançamento (seis).

Taça Hugo dos Santos

Palmarés

2010 FC Porto

2011 FC Porto

2012 Benfica

2013 Benfica

2014 Benfica

2015 Benfica

2016 FC Porto

2017 Benfica

2018 Benfica

2019 Oliveirense

2020 Oliveirense

2021 FC Porto

2022 Sporting

2023 Sporting

Totais

Benfica 6

FC Porto 4

Oliveirense 2

Sporting 2