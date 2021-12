Sporting com triunfo na Polónia para a FIBA Europe Cup

Luís Magalhães, treinador do Sporting

Arrancou a segunda fase de grupos

Ao contrário do Benfica, o Sporting iniciou esta quarta-feira a segunda fase da FIBA Europe Cup com um triunfo. Os leões deslocaram-se à Polónia batendo o Trefl Sopot, por 72-83.

No encontro que marcou a estreia do regressado Shakir Smith, os campeões portugueses comandaram sempre, superiorizando-se com um desempenho superlativo para lá da linha dos três pontos (14 em 25).

Com tanta afinação, a vantagem leonina subiu para as dezenas, só baixando no último parcial, quando os polacos esboçaram uma reação (71-80). O tiro de João Fernandes sentenciou a partida, seguindo-se a receção ao CSM Oradea, na próxima quarta-feira (18h00).

Os romenos bateram hoje o Benfica, por 68-56, na primeira ronda do Grupo K.