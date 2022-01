Sporting, Benfica e FC Porto sem sobressaltos na 15.ª jornada da Liga Betclic

Leões reforçaram a liderança no campeonato com triunfo largo no Pavilhão João Rocha

A 15.ª jornada da Liga Betclic ficou este sábado marcada pelos triunfos tranquilos de Sporting, Benfica e FC Porto.

Os leões reforçaram a liderança e passaram a centena (113-70) na receção ao Póvoa, estreante do escalão máximo que vinha de quatro triunfos consecutivos. Tanner Omlid foi o MVP da partida, com 32 pontos, cinco ressaltos e uma assistência.

Já as águias recuperaram da derrota no dérbi de quarta-feira (5.ª jornada) ao bater, na Luz, o CAB Madeira, por 99-66. Diante uma formação insular bastante desfalcada, evidenciou-se Ben Romdhane, que ficou à beira do triplo duplo (22 pontos, nove ressaltos e nove assistências).

Em Coimbra, o FC Porto também passou os 100 pontos, superando a Académica por 83-101. Os dragões tiveram cinco jogadores nos dois dígitos, entre eles o reforço anunciado esta semana Markus Loncar (14 pontos e seis ressaltos). Max Landis foi o melhor marcador (17 pontos), dividindo os louros de mais valioso com Rashard Odomes (15 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências).

A ronda teve ainda o triunfo da Oliveirense no reduto do Illiabum (70-79) . Os encontros Ovarense-V. Guimarães e Lusitânia-Imortal foram adiados, devido a casos de covid-19 nos vareiros e nos algarvios.