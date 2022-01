Sporting bate Trefl Sopot e está mais perto dos "quartos" da FIBA Europe Cup

Sporting recebeu o Trefl Sopot na quarta jornada do Grupo K da FIBA Europe Cup

Leões lideram o Grupo K, com três triunfos e uma derrota

Com um último quarto esmagador (28-11), o Sporting bateu esta quarta-feira o Trefl Sopot, por 76-63, na quarta jornada da segunda fase da FIBA Europe Cup.

Vindo da conquista da Taça Hugo dos Santos, o emblema de Alvalade somou a terceira vitória em quatro rondas, liderando o Grupo K com sete pontos.

Faltando os polacos e o CSM Oradea da Roménia acertar calendário, a 5 de fevereiro, os leões colocaram-se a um passo de se apurar para os quartos de final da prova, algo que nenhuma equipa lusa conseguiu em sete edições.

Em termos de histórico das formações portuguesas na Europa, em duas ocasiões o FC Porto atingiu os "quartos" de uma competição internacional: na FIBA EuroCup em 1996/97 e na Taça Saporta em 1999/00. Nos dias de hoje, estas duas provas já extintas corresponderiam à atual EuroCup, a segunda mais importante do Velho Continente.

Num grupo afetado pela covid-19, a começar no técnico Luís Magalhães, o norte-americano Travante Williams, MVP da Taça Hugo dos Santos no fim de semana, voltou a brilhar, com 22 pontos, 12 ressaltos e sete roubos.