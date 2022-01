Sporting bate novamente Benfica e mete a terceira na FIBA Europe Cup

Leões estão, novamente, em lugar de apuramento na competição europeia e sorriram pelo oitavo duelo consecutivo contra as águias

No segundo dérbi lisboeta desta temporada desportiva, o Sporting voltou a vencer o Benfica, desta feita por 64-72, no Pavilhão da Luz, em Lisboa, e somou a terceira vitória, em outras tantas jornadas, no grupo K da 2.ª fase da FIBA Europe Cup.

Os leões estiveram grande parte do tempo em vantagem, tendo Omlid, Travante e Joshua Patton se destacado em campo, com 12 pontos cada. A maior vantagem leonina durante o dérbi ocorreu no terceiro período, ao ter mais dez pontos face às águias.

À entrada para o último período, o marcador fixava uma igualdade (48-48), mas o Sporting teve maior eficácia em lançamentos e na disputa da bola junto das tabelas, obtendo a vitória, que o coloca na segunda posição - vale o apuramento - do grupo K.

Por seu turno, o Benfica perdeu pela terceira vez e mantém-se no último lugar do certame.

Em 26 de janeiro, a participação de leões e águias na 2.ª fase da FIBA Europe Cup prossegue, respetivamente, com os jogos diante de Trefl Sopot (Polónia) e CSM Oradea (Roménia).

De resto, o Sporting triunfou nos últimos oito dérbis contra o Benfica, sendo que o anterior triunfo encarnado ocorreu em novembro de 2019. Na atual época, em jogo da principal liga nacional de basquetebol, o Sporting venceu o Benfica por 74-63.