Sporting bate Maia no fecho da segunda jornada da Liga Placard

Cláudio Fonseca e João Fernandes, jogadores do basquetebol do Sporting

Emblema de Alvalade fez o primeiro jogo oficial em casa

O Sporting somou este domingo a segunda vitória no mesmo número de jornadas da Liga Placard, batendo o Maia Basket, por 96-66, no Pavilhão João Rocha.

A diferença de andamento entre os dois conjuntos foi notória ao longo do encontro - os leões levam seis jogos oficiais, os maiatos dois -, tal como o número de soluções, pois o emblema de Alvalade contou com 23 pontos vindos do banco e o rival nenhum.

Ainda assim, na fase inicial, os visitantes ainda se colocaram na frente (21-24) com um triplo de Theo Johnson, depois de terem inicial a partida a perder por 8-1. Seguiu-se um parcial de 10-0 dos homens de Luís Magalhães (31-24), que saíram para o intervalo a vencer nos dois dígitos (42-32).

Na segunda parte, a distância entre as duas formações aumentou para as duas dezenas. No entanto, como no último quarto, os anfitriões não estavam a deslumbrar (apenas três pontos em quase cinco minutos), Magalhães fez entrar o cinco inicial para sentenciar a discussão.

O Sporting está na frente da classificação com Oliveirense, Benfica e FC Porto.