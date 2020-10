Sporting arranca com triunfo na Liga depois da festa da Taça

1.ª jornada da Liga Placard cumpre-se este fim de semana

Poucos dias depois de ter erguido a Taça de Portugal de 2019/20, o Sporting estreou-se com uma vitória no campeonato. Este domigno, os leões bateram o Galitos do Barreiro, por 53-73.

Até ao derradeiro quarto, a discussão estava em aberto (39-48), mas, nesses últimos 10 minutos, o emblema de Alvalade foi superior, fugindo no marcador (14-25).

Houve cinco jogadores verdes e brancos nos dois dígitos de pontuação, tendo John Fields sido o MVP, com 13 pontos e nove ressaltos. Na formação da Margem Sul do Tejo, Rozelle Nix, o mais recente elemento da equipa, foi o mais lutador, com 10 pontos e seis ressaltos.