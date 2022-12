Sporting aplica primeira derrota ao Benfica na Liga Betclic

Jogo em atraso da 12.ª jornada da Liga Betclic

O Sporting aplicou esta quarta-feira a primeira derrota ao Benfica na Liga Betclic, vencendo, na Luz, por 90-93, numa partida em atraso da 12.ª jornada.

No dia em que apresentaram André Cruz como reforço - o português não foi utilizado -, o triunfo dos leões impressionou pelo facto de terem estado atrás no marcador por 14 pontos (45-31), no decorrer no segundo quarto. A partir daí, as águias sofreram um apagão, consentindo um parcial de 2-18.

Mesmo tendo Diogo Ventura e Travante Williams no limite da exclusão, acabando por sair a meio do derradeiro quarto, os visitantes foram-se mostrando aguerridos, contando com a grande inspiração de Marcus LoVett (27 pontos).

Com vários contra-ataques, a vantagem verde e branca subiu nos últimos 10 minutos e, apesar do esforço de Aaron Broussard (23 pontos), os encarnados não conseguiram alterar o desfecho.