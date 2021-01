Sporting abre fase de grupos da FIBA Europe Cup com derrota

Leões consentiram a reviravolta perante o Nes Ziona de Israel

O Sporting perdeu esta terça-feira com o Nes Ziona de Israel, por 81-86, na primeira jornada do Grupo C da FIBA Europe Cup, que se está a discutir num formato de "bolha" em Wloclawek, na Polónia.

No decorrer do encontro, os leões chegaram a ter uma desvantagem de 12 pontos (40-52) da qual conseguiram recuperar durante o terceiro quarto, com as aparições de Micah Downs e Travante Williams, mas não foi suficiente para segurar a vitória.

Depois de Downs acertar um triplo que dava o 76-73, a formação lusa encaixou um parcial de 0-10, permitindo a reviravolta.

Numa altura em que a missão estava complicada (exclusões de Travante, James Ellisor e João Fernandes), Pedro Catarino ainda pôs o jogo a uma posse de bola (81-83), mas os israelitas não tremeram.

Tratando-se de uma fase de grupos em formato concentrado (três jogos em quatro dias), o Sporting volta a entrar em ação na quinta-feira, frente aos polacos do BM Slam Stal, precisando do triunfo para aspirar aos oitavos de final (apuram-se os dois primeiros dos seis grupos mais os quatro melhores terceiros).