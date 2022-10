FIBA Europe Cup: Sporting abre a fase de grupos com derrota pesada

Polacos do Anwill Wloclawek impuseram-se no pavilhão João Rocha, por 89-113, em jogo da primeira jornada da FIBA Europe Cup.

O Sporting entrou na fase de grupos da FIBA Europe Cup com uma derrota inesperada, sobretudo pelos números, face ao Anwill Wloclawek: os polacos, que estiveram sempre na frente, ganharam no pavilhão João Rocha por 89-113.

Foi um jogo fraco dos leões, que ainda não tinham perdido jogos oficiais desde que são orientados por Pedro Nuno, e também uma exibição fora do comum dos polacos, que no final do primeiro quarto já tinham disparado para 23-42.

A tentativa de reação do Sporting ainda antes do intervalo não surtiu efeito e os 44-64 no descanso já indiciavam um triunfo dos visitantes, que chegaram a ter 32 pontos de vantagem e geriram sempre o jogo com conforto, perante uns leões desesperados, como se percebeu pelos 24 pontos sofridos em turnovers.

Na próxima semana, o Sporting visita os húngaros do Kormend.