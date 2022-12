Durante o programa "Inside the NBA", na TNT, o antigo basquetebolista Shaquille O"Neil fez uma corrida com o também ex-jogado Kenny Smith dentro do estúdio. Shaq foi empurrado pelo colega de painel, desequilibrou-se e chocou contra uma árvore de natal. O momento levou toda a gente a rir à gargalhada. Veja o vídeo abaixo.