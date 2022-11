Shaquille O'Neal diz que Dennis Rodman foi o pior colega de equipa que teve

O antigo poste não guarda grande saudades de Rodman, com quem coincidiu nos LA Lakers na temporada 1998/99.

Shaquille O"Neal afirmou esta quinta-feira ao podcast "The Big" que Dennis Rodman, com quem coincidiu nos La Lakers, na temporada 1998/99, foi o pior colega de equipa que teve ao longo da sua carreira.

"Era um grande jogador, mas tornou as coisas difíceis. As pessoas que estavam acima deixavam que ele fizesse tudo o que queria. Tínhamos de estar no balneário sempre uma hora antes do jogo. Ele chegava 15 minutos antes, a comer arroz com frango..." recordou o antigo poste, de 50 anos.

"Enquanto os treinadores falavam, ele ia tomar banho. Tomava um duche frio e depois ia para o campo fazer uns 15 ou 20 ressaltos", referiu ainda "Shaq" sobre Rodman, pentacampeão da NBA.