Sérvia, campeã em título, avança no Europeu de basquetebol feminino

As basquetebolistas da Sérvia, atuais campeãs da Europa, qualificaram-se dificilmente para os quartos de final do Euro'2023 da modalidade, afastando em Liubliana a Grã-Bretanha, por 66-60.

No outro jogo do dia, que definiu o quadro dos quartos de final, a Alemanha derrotou a Eslováquia, por 79-69, e também avança no torneio.

Para chegar às meias-finais, a favorita Sérvia vai jogar na quinta-feira contra a Bélgica, medalhada de bronze no último Euro de basquetebol feminino.

A Bélgica, que continua sem derrotas no torneio, não se antevê como uma adversária fácil.

A França, que também não perdeu, vai jogar contra o Montenegro, enquanto República Checa-Hungria e Alemanha-Espanha completam o quadro dos 'quartos'.

Quem vencer na quinta-feira, novamente em Liubliana, assegura uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Os derrotados vão depois lutar pelo quinto lugar, que também vale 'passaporte' olímpico - ou mesmo o sexto, caso a França (país organizador dos Jogos e como tal qualificada) se classifique nos cinco primeiros lugares.