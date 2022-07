Sérgio Ramos encara Montenegro: "Já não conta para nada, mas é importante para nós"

Portugal já sabe que terminará a fase de qualificação para o Mundial de 2023 na última posição

A Seleção Nacional de basquetebol quer despedir-se da fase de qualificação para o Mundial de 2023 com o primeiro triunfo em seis jogos, na segunda-feira, em Odivelas, diante de Montenegro, segundo o treinador-adjunto Sérgio Ramos.

"Era importante terminarmos esta fase com uma vitória. É um jogo que já não conta para nada, mas é importante para nós, para a nossa ambição, para o nosso caráter e tenho a certeza absoluta de que os jogadores querem muito ganhar este jogo", disse o técnico, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Basquetebol.

Na sexta-feira, em Budapeste, Portugal já perdia ao intervalo por 40-31 e acabou derrotada pela Hungria no quinto jogo do Grupo E, por 69-68, concluindo inevitavelmente a poule no último lugar.

"Mesmo que este jogo já não conte para a história do grupo e para a qualificação, sentimos que trabalhamos e fazemos tudo para acabar com uma vitória", afirmou o base José Barbosa.

Num grupo em que se qualificam os três primeiros para a fase seguinte, a França lidera com oito pontos (quatro vitórias em quatro jogos), seguida da Hungria, com os mesmos pontos mas mais um jogo, com Montenegro em terceiro com seis pontos (quatro jogos) e Portugal em último, com apenas cinco pontos (cinco jogos).