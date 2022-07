"Será difícil para o Neemias Queta vir à seleção de Portugal"

Declarações do treinador-adjunto Sérgio Ramos após o jogo Portugal-Montenegro (62-77), da sexta jornada da terceira fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023 de basquetebol, realizado no Pavilhão Multiusos de Odivelas

Sobre o jogo: "Na primeira parte, podíamos ter jogado melhor. A nossa energia não foi boa e a pressão defensiva devia ter sido melhor. Não fizemos um bom jogo defensivamente. Montenegro é uma equipa muito difícil, jogam muito bem na defesa, são muito físicos e precisámos de 20 minutos para nos adaptarmos a isso."

Melhoria: "Na segunda parte, jogámos melhor e controlamos mesmo os ressaltos, mas foi difícil porque vínhamos de trás. Os jogadores deram o seu melhor, mas a energia no início não foi a que esperávamos para este último jogo. Sabíamos que já não podíamos avançar na qualificação, mas este jogo era importante para a nossa honra."

O objetivo: "Qualificar para o Europeu é o nosso objetivo. Penso que devíamos ter sido melhores, mas este jogo foi importante para melhorarmos como equipa e individualmente. Em um ou dois anos, tentaremos estar preparados para nos apurarmos para o Europeu de 2025."

Competir: "Nas fases anteriores fizemos bons jogos, contra seleções que não eram tão fortes como Montenegro, França e Hungria. Competimos, ganhámos o direito de estar nesta fase e ganhámos jogos importantes. Esta fase é muito importante para nós, para melhorar o nosso basquetebol como equipa. Percebemos as diferenças que temos de tapar para podermos estar neste nível com mais frequência."

Sobre Neemias Queta: "Claro que será difícil ele vir à seleção durante a época na NBA, mas esperamos poder contar com ele nas "janelas" de verão. Neste verão isso não foi possível, pois está a competir na summer league, que é importante para ele em termos profissionais. O Neemias é um jogador especial, está noutro patamar e o nível da equipa melhora com ele".