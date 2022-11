Selecionador de Portugal: "É um grupo fora do vulgar e é um prazer treiná-los"

Declarações no final do encontro Portugal-Roménia (92-62), da quarta jornada do Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação para o Europeu de basquetebol de 2025, disputado em Coimbra.

Mário Gomes (selecionador de Portugal): "A diferença entre as duas equipas não são os 30 pontos, mas neste momento somos melhores do que a Roménia. Mantivemos sempre o nível e a intensidade e parece-me que a Roménia baixou um pouco os braços quando viu a diferença a avolumar-se. De qualquer forma, tenho de dar o mérito a todos os jogadores. Este foi o resultado do trabalho de uma equipa em que todos contam, os que jogam mais e menos, os que marcam ou ressaltam. É um grupo fora do vulgar e é um prazer treiná-los".

Francisco Amarante (jogador de Portugal): "Foi uma partida incrível. Entrámos bem, mantivemos o nível, demonstrámos o nosso basquetebol. Era isso que queríamos fazer. Neste momento, dependemos só de nós. Devemos discutir o primeiro lugar com a Bulgária, mas não podemos descuidar o encontro com o Chipre".