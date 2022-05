Seleção portuguesa feminina vence a Hungria em jogo particular

No primeiro de três jogos entre as duas seleções, integrados no estágio que as lusas estão a fazer em Rio Maior.

Portugal derrotou por 74-70 a Hungria em basquetebol feminino, no primeiro de três jogos entre as duas seleções, integrados no estágio que as lusas estão a fazer em Rio Maior.

A estagiar em Rio Maior desde 9 de maio, Portugal joga contra as magiares novamente na quinta-feira e sexta-feira, sempre no Rio Maior Sports Centre, com entrada livre ao público.

Márcia Robalo, com 18 pontos, foi a melhor marcadora da partida. Sofia da Silva conseguiu 14 e Maria Correia 10, enquanto a melhor húngara foi Virag Kiss, com 15 pontos.

As húngaras entraram mais fortes no primeiro e terceiro quarto, após o intervalo, mas acabaram por ceder ante a boa reação lusa.

Após 14-23, Portugal chegou ao intervalo já a ganhar por 42-33. O parcial seguinte foi para as húngaras, com 24-13, e Portugal fechou com um 19-13, para fixar o resultado em 74-70.

Portugal prepara a próxima jornada de apuramento para o Eurobasket'2023, agendada para novembro. A seleção lusa ocupa o segundo lugar do Grupo G, depois de um triunfo sobre a Estónia e de uma derrota contra a Grécia.