Seleção portuguesa feminina perde no segundo particular com a Hungria

Seleção portuguesa perdeu o segundo particular com a Hungria

Na quarta-feira passada, Portugal tinha vencido por 74-70.

Portugal perdeu com a Hungria por 69-63, em basquetebol feminino, no segundo de três jogos entre as duas seleções, integrados no estágio que as lusas estão a fazer em Rio Maior.

Após este jogo e depois da vitória lusa na quarta-feira por 74-70, portuguesas e magiares jogam novamente sexta-feira, sempre no Rio Maior Sports Centre, com entrada livre ao público.

Márcia Robalo, Maria Kostourkova e Laura Ferreira, com dez pontos cada, foram as melhores marcadoras lusas na partida. Do lado das húngaras, a melhor foi Réka Lelik, com 17 pontos.

As húngaras entraram mais fortes, com 20-16 e 18-15, nos primeiros parciais, e 38-31 ao intervalo. Na segunda metade, a reação lusa pouco alterou o andamento do marcador, com parciais de 18-14 para as portuguesas e de novo 17-14 para as húngaras.

Portugal prepara a próxima jornada de apuramento para o Eurobasket'2023, agendada para novembro. A seleção lusa ocupa o segundo lugar do Grupo G, depois de um triunfo sobre a Estónia e de uma derrota contra a Grécia.