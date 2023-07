Seleção Nacional abre Torneio de Viana a perder com Neemias Queta a apoiar

Poste luso esteve com os companheiros, depois de ter sido dispensado dos trabalhos

A Seleção Nacional abriu esta quinta-feira o Torneio Internacional Coração de Viana com uma derrota, frente à Costa do Marfim, por 68-79.

No primeiro jogo particular com vista à participação na pré-qualificação do torneio olímpico de agosto, Portugal teve uma entrada desastrada, com pouca concretização e problemas na defesa, saindo para o intervalo a perder quase nas duas dezenas (28-44).

Na segunda parte, a vantagem da formação africana, apurada para o Campeonato do Mundo, só aumentou (28-57), levando Mário Gomes a pedir desconto de tempo. Com essa paragem, a equipa das Quinas despertou, com mais lançamentos longos e embarcando num parcial de 20-6.

No derradeiro quarto, as diferenças encurtaram um pouco mais, mas o desfecho já não se alterou.

A partida ficou marcada pela presença de Neemias Queta, a apoiar os companheiros numa curta visita a Portugal. O poste luso foi dispensado da Seleção por estar a recuperar de uma lesão no pé direito, mas marcou presença em Viana, assistindo ao encontro ao lado de Diogo Gameiro e Ricardo Monteiro, os dois preteridos para este jogo.

Daniel Relvão (11 pontos) e Diogo Brito (oito pontos, cinco ressaltos e cinco assistências) foram os mais valiosos de Portugal, que esta sexta-feira defronta a Jordânia (19h30).