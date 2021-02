Seleção fecha primeira pré-qualificação do Mundial de 2023 com triunfo categórico

Portugal arrasou o Chipre em Nicósia, onde decorreu a "bolha" da última janela desta fase de apuramento

A Seleção Nacional de basquetebol bateu este sábado o Chipre, por 84-52, no último jogo da primeira pré-qualificação do Campeonato do Mundo de 2023.

A equipa das Quinas já estava apurada para a fase seguinte desde a janela anterior, realizada em Matosinhos, e tinha o primeiro lugar assegurado com o triunfo sobre a Bielorrússia na quinta-feira, fechando com chave de ouro esta etapa, concluída numa "bolha" em Nicósia.

Ao intervalo, tendo o tiro exterior como principal arma, Portugal já vencia por mais de duas dezenas de vantagem (22-45).

Na segunda parte, as diferenças avolumaram-se com Sasa Borovnjak em grande plano (21 pontos e 11 ressaltos), seguido de Rafael Lisboa (15 pontos) e Gonçalo Delgado (13 pontos e total eficácia nos lançamentos de campo e lances-livres). José Barbosa evidenciou-se nas seis assistências.

Na segunda pré-qualificação, a realizar no verão, a formação lusa vai cruzar-se com seleções que tenham falhado o acesso à fase final do Eurobasket'2022, cujo apuramento decorre. Em processo de renovação, Potugal parece estar pronto para jogar um nível acima: nos três encontros anteriores com os cipriotas, Portugal cehgou a perder um (69-67 em novembro de 2017) e ganho dois, um deles de forma apertada (76-64 em fevereiro de 2018).