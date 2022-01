Seis pontos, dois ressaltos e dois desarmes de Neemias Queta na derrota dos Kings

Neemias Queeta marcou seis pontos na derrota dos Sacramento Kings frente aos Boston Celtics.

O português Neemias Queta marcou seis pontos na derrota dos Sacramento Kings em casa dos Boston Celtics, por 128-75, no seu sétimo jogo na liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Num encontro em que os Celtics dominaram de princípio a fim, o poste português jogos os últimos 8.15 minutos, conseguindo seis pontos (três lançamentos de campo convertidos em quatro tentativas), dois ressaltos e dois desarmes de lançamentos.

Buddy Hield foi o melhor marcador dos Kings, com 11 pontos, enquanto Jayson Tatum, que vinha de marcar 51 pontos no último encontro, voltou a ser a grande figura dos Celtics, com 36 pontos, mais seis do que Jaylen Brown.

Com a quarta derrota consecutiva, os Kings seguem na 13.ª e antepenúltima posição da Conferência Oeste, com 18 vitórias e 31 derrotas, enquanto os Celtics (25-24) são nonos no Este.

O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

Na NBA, Neemias soma sete jogos, com médias de 2,7 pontos e 2,1 ressaltos, mas só somou mais de cinco minutos em três, 7.44 face aos Memphis Grizzlies (cinco ressaltos), em 17 de dezembro, na estreia, 24.05 em 10 de janeiro, com os Cleveland Cavaliers (os primeiros 11 pontos e cinco ressaltos), e 8.15 hoje perante os Celtics.