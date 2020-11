Sasa Borovnjak, ex-jogador do FC Porto, já é português

Poste nascido na Sérvia fica com a porta aberta para jogar na Seleção Nacional.

Com cinco épocas a jogar em Portugal, uma no Lusitânia e quatro no FC Porto, Sasa Borovnjak, de 31 anos, já adquiriu passaporte português, o que abre caminho a que possa jogar pela Seleção Nacional, até porque nunca representou nenhuma das equipas da Sérvia, um requisito para ser elegível.

O poste, nascido em Belgrado, já manifestou disponibilidade para vestir a camisola da equipa das Quinas, que tem pecado pela falta de opções naquela posição. Cada seleção só pode utilizar um jogador naturalizado, tendo o lugar pertencido ao extremo-poste Jeremiah Wilson nas últimas convocatórias, depois de ter sido de João "Betinho" Gomes e Arnette Hallman durante vários anos.

No entanto, o luso-americano já anunciou que não vai fazer parte dos próximos compromissos de Portugal, que, no final do mês, joga mais uma janela da pré-qualificação para o Mundial de 2023, em formato de "bolha" em Matosinhos, contra Chipre (dia 26) e Albânia (dia 28).

Depois das quatro temporadas no Dragão, Borovnjak rumou a Espanha para representar o Palência, da LEB Ouro, sendo treinado por Arturo Álvarez, antigo técnico do Benfica. Em quatro jogos, teve médias de 15,5 pontos e 3,3 ressaltos. Em Portugal, foi MVP do campeonato em 2015, no conjunto de todas as fases (regular, etapa intermédia e play-off).