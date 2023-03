Saiba qual o recorde de Michael Jordan que Lillard bateu

Jogador dos Portland Trail Blazers somou o 13.º jogou da época acima de 40 pontos

Os recordes de Michael Jordan vão sendo batidos aos poucos, apesar de o mítico jogador dos Chicago Bulls ser considerado por muitos o melhor jogador de basquetebol da história.

Damian Lillard, base dos Portland Trail Blazers, bateu uma das marcas de Michael Jordan, a de mais jogos acima de 40 pontos numa só época, com 32 anos ou mais.

Michael Jordan tinha feito 12 jogos acima dos 40 pontos na sua última época nos Bulls, em 1997/98. E Lillard somou 13 na derrota com os New Orleans Pelicans. Nos 13 de Lillard, contam-se uma partida com 60 e outra com 71 pontos.