Sacramento Kings vencem com contributo de seis pontos de Neemias Queta

Neemias Queta com a camisola dos Sacramento Kings

Redação com Lusa

Queta, escolhido na 39.ª posição do draft de 2021, foi um dos jogadores com maior tempo de utilização nos Kings.

O poste português Neemias Queta contribuiu na terça-feira com seis pontos para a vitória dos Sacramento Kings sobre os Washington Wizards, por 89-75, em jogo da Summer League da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), realizado em Las Vegas.

Queta, escolhido na 39.ª posição do draft de 2021, foi um dos jogadores com maior tempo de utilização nos Kings, com 21.27 minutos, durante os quais capturou ainda seis ressaltos e efetuou uma assistência, um desarme de lançamento e um roubo de bola ao adversário.

O basquetebolista, de 22 anos e 2,13 metros, que cometeu também três faltas e efetuou um turnover (perda de bola sem lançamento), foi formado no Barreirense, com passagem de um ano pelo Benfica, tendo-se tornado o primeiro português a ser eleito no draft da NBA.

O poste tinha-se estreado na segunda-feira na Summer League da NBA com nove pontos e seis ressaltos, cotando-se como o melhor ressaltador da equipa, no triunfo dos Sacramento Kings sobre os Charlotte Hornets, por 80-70, no qual jogou 22.07 minutos.

Neemias Queta alinha com o número 88 dos Sacramento Kings, que competem na Conferência Oeste, sendo que na segunda-feira assinou um contrato de duas vias, que lhe permite ser utilizado na NBA e também na G-League (liga de desenvolvimento), com o vencimento a variar em função dos jogos que fizer em cada uma.

A época 2021/22 da NBA arranca em 19 de outubro.