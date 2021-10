Sacramento Kings sem Neemias Queta vencem em Portland na estreia na NBA

Em Portland, o treinador dos Kings, Luke Walton, apenas utilizou nove jogadores, sendo que Neemias Queta não entrou na lista dos 15 jogadores eleitos para a estreia.

Os Sacramento Kings, nos quais alinha o português Neemias Queta, entraram na quarta-feira a ganhar na edição 2021/22 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem fora os Portland Trail Blazers por 124-121.

Harrison Barnes, com 36 pontos e nove ressaltos, liderou os Kings, secundado por De"Aaron Fox, com 27 pontos, oito assistências e cinco ressaltos, Richaun Holmes, com 21 pontos e 11 ressaltos, e o suplente Buddy Hield, com 17 pontos.

Em Portland, o treinador dos Kings, Luke Walton, apenas utilizou nove jogadores, sendo que Neemias Queta não entrou na lista dos 15 jogadores eleitos para a estreia.

O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings, mas é um dos dois jogadores que tem um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

Na pré-temporada, o jogador luso, de 22 anos e 2,13 metros, apenas jogou 2.37 minutos, curiosamente também num triunfo em Portland (107-93), em 11 de outubro, somando, então, dois pontos e um ressalto.

Neemias Queta é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao draft, abdicando da época de senior, a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.

Em 08 de agosto, Neemias assinou um contrato de duas vias com o conjunto de Sacramento, que permite que o poste seja utilizado tanto na NBA como na G-League (liga de desenvolvimento), pelos Stockton Kings, orientados por Bobby Jackson.

Nos outros jogos da ronda de quarta-feira da NBA, destaque para o triunfo dos New York Knicks na receção aos Boston Celtics após dois prolongamentos (138-134) e a expressiva vitória dos Denver Nuggets na casa dos vice-campeões Phoenix Suns (110-98).