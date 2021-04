Sacramento Kings pondera remunerar jogadores e staff com criptomoedas

Líder do emblema da NBA deverá anunciar método de pagamento até ao final da semana. Contacto do clube da Califórnia com as bitcoins remonta a 2014

Vivek Ranadivé, dono e presidente dos Sacramento Kings, emblema da liga norte-americana de basquetebol (NBA), está a ponderar proceder ao pagamento salarial dos jogadores e da equipa técnica através de criptomoedas.

"Vou anunciar, nos próximos dias, a oferta a todos na organização dos [Sacramento] Kings de que podem receber o seu salário em bitcoins tanto quanto quiserem, incluindo os jogadores", afirmou o dirigente, em conversa num fórum da aplicação ClubHouse.

O site Coindesk, especializado na temática, refere que o eventual anúncio de Vivek Ranadivé será feito até ao final desta semana. Caso se confirme, os Sacramento Kings tornar-se-ão na primeira franquia desportiva a nível mundial a adotar tal prática remuneratória.

Não obstante esse facto, o contacto do emblema da Califórnia com criptomoedas não se revelará inédito, já que, desde 2014, começou a aceitar pagamentos com criptomoedas na venda, entre outros, de produtos de merchandising.

Além disso, já em 2019, os responsáveis dos Sacramento Kings decidiram lançar, com vista a recompensar os próprios adeptos, um token não fungível e criptográfico, que pode ser trocado por bens ou serviços, com recurso ao sistema blockchain.

Atualmente, o mercado das criptomoedas, em notório crescimento ao longo dos últimos meses, gera mais de dois mil milhões de dólares. A "bitcoin" é uma representação digital de valor cuja transação é feita por via eletrónica e registado num sistema criptográfico.