Sabrina Ionescu marcou 37 dos 40 pontos possíveis no concurso de lançamento de triplos no All-Star Weekend da WNBA [NBA feminina], na sexta-feira, e quebrou o recorde não só da WNBA, mas também da NBA. A base dos New York Liberty, até falhou o primeiro lançamento, mas depois... nunca mais parou de encestar. E até Stephen Curry, base dos Golden State Warriors e um dos maiores lançadores da história do desporto, comentou: "Ridículo", atirou, aplaudindo a atuação da norte-americana.

Veja o vídeo: