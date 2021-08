Declarações do selecionador Mário Gomes após o jogo Portugal-Luxemburgo (83-74), da segunda jornada do Grupo C da segunda ronda de pré-qualificação para o Mundial'2023 de basquetebol, disputado em Matosinhos.

Ansiedade e desgaste físico: "Não é tanto uma questão de quebra de concentração. Aquilo que se passou com a Suécia foi ansiedade pelo fim do jogo. Os jogadores começaram a pensar cedo demais no final do jogo e isso traiu-nos, acompanhado por uma percentagem muito má de lances livres, que não é habitual. O jogo de hoje nunca deixou de estar controlado, mas podíamos ter ganhado por uma diferença muito maior. Acho que pesaram duas coisas. Desde logo, algum desgaste físico de quem joga na área mais próxima do cesto, o que nos levou a falhar muitos lançamentos fáceis. Depois, houve uma coisa que é típica no Luxemburgo, ainda para mais quando está a perder por muitos, que é atacar e disparar de qualquer lado."

Caminho certo: "Houve um período em que marcaram três ou quatro triplos seguidos saídos do nada, precisamente porque tinham de tentar recuperar de qualquer maneira. Essas duas coisas aliadas levaram o jogo a ficar mais fechado. De qualquer forma, o balanço até agora é positivo. Ao fim de dois jogos, só é possível ter duas vitórias. Estamos no caminho certo e estou muito satisfeito com a equipa."

Dia de sábado: "A primeira abordagem será muito clara: amanhã [sábado] não fazemos nada. A única coisa que faremos juntos é almoçar e jantar. Descansamos e no domingo iremos treinar para tentar melhorar alguns detalhes para o jogo com a Suécia."

Missão: "No início, disse aos jogadores que este conjunto de quatro jogos é como um jogo só, em que cada jogo corresponde a um período. Ganhámos o primeiro, partimos à frente para o segundo e voltámos a vencer. Agora, há que acabar o trabalho. Queremos ter o objetivo cumprido na próxima terça-feira. Se conseguirmos cumpri-lo no primeiro lugar, melhor. Teremos de estar ao nível que estivemos durante grande parte do jogo de ontem [quinta-feira] para poder vencer. Não adianta estar a fazer grandes análises, porque eu não acredito que ninguém em dois dias vá mudar muita coisa. Os jogos são como os melões: tem que se abrir primeiro para ver como é que aquilo está lá dentro. A única certeza que tenho é que os próximos dois jogos vão ser diferentes destes e teremos de nos adaptar."

Aviso: "Eu não concordo que o apuramento esteja quase garantido. É verdade que ganhámos os dois jogos e estamos bem encaminhados, mas esta equipa do Luxemburgo é muito perigosa. Estamos na posição que queremos estar e dependemos de nós, sabendo que, se ganharmos na segunda-feira, vencemos o grupo. Se assim não for, temos terça".