Sá: "Continuem connosco, não vamos desiludir até ao final da época"

Declarações do treinador do FC Porto após a vitória sobre o Craiova, que deu o apuramento para os quartos de final da FIBA Europe Cup

Felicidade: "Estou muito feliz com o apuramento, pelos jogadores e como eles conseguiram mudar da primeira parte para a segunda. O jogo estava pesado, pautado por algum receio, com emoções algo débeis. Na segunda parte resolvemos com intensidade defensiva, deu-nos conforto e a percentagem de lançamentos subiu. Muitos parabéns aos jogadores, a toda a gente que nos rodeia e aos adeptos. Têm sido fenomenais. Espero que os adeptos continuem connosco, não vamos desiludir até ao final da época."

Ambição: "Eu tenho uma ambição desmedida como as pessoas deste clube, o que nos leva a sonhar. Não estamos preocupados com o que pensam lá fora, com as esperanças que as pessoas têm em nós. Nós estamos conscientes daquilo que temos cá dentro. Tenho a certeza que as coisas vão continuar a correr bem, que o grupo vai continuar a crescer e que o basquetebol vai continuar a deixar os nossos adeptos satisfeitos.